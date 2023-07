Guide Aude-Pays Cathare 2023 Petit Futé

C'est en suivant le Canal du Midi que l'on se retrouve dans le beau pays Audois. Dans les paysages grandioses de ce département, les citadelles, les châteaux et les abbayes héritées de l'époque cathare dominent le territoire. L'Aude, frontalière de la Mer Méditerranée et du massif pyrénéen, est propice à une vraie communion avec la nature, et offre de nombreuses possibilités pour les sportifs de tout poil. Le Petit Futé vous fait découvrir le patrimoine immense que le passé romain et médiéval de la région a laissé à des villes comme Narbonne ou Carcassonne, sans oublier d'aborder le patrimoine culinaire audois, qui compte notamment le plus grand vignoble de France.