Four Knights of the Apocalypse Tome 9

Les Four Knights of the Apocalypse, ces cavaliers annoncés par la prophétie... sont en réalité quatre jeunes adolescents ! Les voilà tous réunis, et ils ont déjà l'occasion de déployer leurs talents. Ils pulvérisent deux des Ten Commandments, revenus sous la forme d'Apôtres du Chaos. Mais ce n'étaient que les prémices de l'assaut ennemi... Pendant ce temps, un autre combat se poursuit dans les sous-sols du château. Une nouvelle menace, bien plus grande, est sur le point de fondre sur Liones. Et elle descend du ciel sous une forme cauchemardesque...