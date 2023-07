Coloc malgré moi

Arrément déprimante comme idée ! Pourtant, suite à un écart de conduite impardonnable, Lilou pouvait compter sur ses parents pour lui imposer leur décision. Elle découvre bien vite que les femmes restent difficilement insensibles aux charmes de son frère, Matt, et du ténébreux et énigmatique Neal. Ils profitent de leur succès auprès des étudiantes pour s'éclater en soirée à l'appart. Alors que la jeune Lilou, marquée par une blessure bien plus profonde, s'est fait une promesse : exceller dans ses études sans se laisser distraire. Une coloc qui promet bien des tensions ! C'est surtout le mépris apparent de Neal pour la jolie Lilou qui risque fort de compliquer leur cohabitation. Furieux d'avoir dû quitter sa fraternité à cause de sa nouvelle coloc, il ouvre les hostilités dès leur première rencontre. Mais c'est oublier le tempérament bien trempé de Lilou pour riposter en lui tenant tête. Comment faire quand le désir prend le pas sur la raison ? Et que rien ne peut être contrôlé ? Bienvenue à l'université, entre fantasmes devenus réalité et désillusions...