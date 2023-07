Sami et Julie Cahier d'écriture 6-8 ans

Un apprentissage progressif pour savoir écrire et reconnaître les 26 lettres de l'alphabet et les 10 chiffres Chaque page, consacrée à l'apprentissage d'une lettre ou d'un chiffre, propose : - un exercice de graphisme pour apprendre le bon geste ; - le tracé précis de chaque lettre d'après un modèle : majuscule d'imprimerie, majuscule cursive et minuscule cursive ; - l'écriture de la lettre, puis des mots en plusieurs tailles (dont des lignages Seyes). Au centre du cahier, un joli poster de l'alphabet détachable aidera l'enfant à bien mémoriser les lettres de l'alphabet et les chiffres.