Ma meilleure (pire) journée

Avant même de sortir du lit, je savais que cette journée serait une mauvaise journée ! Tout le monde a l'air heureux, sauf moi. Personne ne me comprend. A l'école, je n'ai rien envie de faire, et, même quand j'essaie de faire quelque chose, rien ne va. A la cantine, j'ai eu une poire. Je déteste les poires. Heureusement, tu m'as donné ta pomme. Finalement, on a joué tous les deux, et l'après-midi est passé très, très vite. Les meilleures pires journées Un regard tendre et amusé sur ces mauvaises journées où rien ne va, où les enfants peuvent changer d'humeur et de point de vue très vite. Une autrice-illustratrice en empathie avec son personnage Marianna Coppo, une autrice-illustratrice au plus près des émotions des petits, livre un album tendre et drôle. Une histoire racontée du point de vue de l'enfant, pour une identification plus forte. "La Meilleure des pires journées" vient compléter le catalogue aux côtés de ses précédents titres : "Oh, une crotte ! " et "Où es-tu, Rodolphe ? "