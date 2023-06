Star Wars Légendes - L'héritage Tome 2 . Edition collector

Un siècle dans le futur : la Galaxie est prise dans un conflit entre l'Empire Sith et l'Alliance Galactique, tandis que les Mon Calamari risquent l'extinction et que l'Escadron Rogue affronte les Mandaloriens. Vous retrouverez bien entendu le chasseur de primes Cade Skywalker et son équipage hétéroclite ! Nous continuons la publication des séries Star Wars de la période 1991-2014 (éditées aux US par Dark Horse). Dans cet épais volume, John Ostrander & Jan Duursema poursuivent la série Star Wars Legacy qui s'intéresse au lointain futur de la franchise et aux descendants des personnages que l'on connaît.