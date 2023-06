Ultra Bla-Bla

L'ultra-traileur franchit enfin la ligne d'arrivée. Il est carbo. Ses quadris ont déposé le bilan depuis longtemps. Ses mollets sont maculés de boue, ses yeux pochés, ses boyaux en vrac. Mais son coeur exulte de joie. Il est finisher ! Il croit avoir fait le plus dur. Toutefois il se trompe. Le plus dur est à venir. Il va devoir trouver les bons mots, les adjectifs élogieux, les adverbes dithyrambiques, les images épiques pour raconter sa course avec style et panache. Ecrit à la manière de, d'un ton volontairement décalé et burlesque et jouant d'un second degré salutaire, Jean-Luc Cadenel brosse le parcours d'un ultra-traileur qui s'attache à relater ses périples kilianesques avec une humilité surjouée. Habile stratagème pour au final, passer pour un héros en faisant mine de ne pas en être un. Matthias Debureaux - De l'art d'ennuyer en racontant ses voyages (2015) et Jonathan Swift - Instructions aux domestiques (texte original datant de... 1745)