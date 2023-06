« Que cherchez-vous ? ». Parcours d'éveil spirituel pour la pastorale, livre jeunesse

La pédagogie innovante d'Agnès Charlemagne, développée alors qu'elle était adjointe en pastorale scolaire pour accompagner enfants et adolescents dans leurs questionnements spirituels, était de longue date attendue, plébiscitée dans tous les établissements et aumôneries qui l'ont mise en place. Adaptée pour être saisie et développée par tout animateur, elle est expliquée pour la première fois en parcours, déclinée en deux supports complémentaires : le guide pédagogique et le livre jeune. Basée sur l'écoute, sa méthode permet aux jeunes de devenir acteurs de leur cheminement spirituel. Le "carnet perso" du jeune est un livre à personnaliser pour favoriser l'ouverture à l'intériorité pour chacun d'eux. Il contient de nombreux espaces d'appropriation pour permettre au jeune de noter ou dessiner ce qui l'inspire au fil des séances. Le livre propose aussi des appuis visuels et des ressources complémentaires de ceux du guide de l'animateur (extraits d'Evangiles, extraits de contes, citations de personnalités, paroles de jeunes), qui stimulent la réflexion et permettent d'ouvrir les débats pendant les ateliers.