Lethal experiment Tome 2

Cela fait maintenant plusieurs heures que les vingt-six lycéens de l'ancienne 6e-2 et leur enseignante sont retenus en otage par Mikio Yumesaki, et ses "expérimentations"mortelles ont déjà fait plusieurs victimes... Pris à la gorge, ils décident de juger eux-mêmes les crimes commis par certains d'entre eux, et ce, sans penser un seul instant aux conséquences. La détermination et la responsabilité de chacun seront mises à l'épreuve...