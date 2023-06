Vive la 6e ! : Vive la 6e pour Antoine et ses copains !

Pari perdu pour Antoine à propos de l'élection des délégués de 6e A ! Il a un gage : s'asseoir au bureau du prof d'anglais en son absence et porter ses lunettes. Son nouveau copain Paolo le prend en photo avec son téléphone pour avoir une preuve. Mais plus tard, la prof de maths confisque le téléphone et le garde dans son casier en salle des profs. Si un adulte découvrait cette photo compromettante, ce serait la catastrophe pour Antoine, lui si sérieux et désireux de bien faire. Comment récupérer ce téléphone ?