Le compagnon de l'atlas Netter. Guide d'anatomie

Ce livre est l'ouvrage compagnon de l'Atlas Netter d'anatomie humaine. L'Atlas étant complètement dédié aux illustrations anatomiques le Compagnon apporte toutes les notions clés en lien avec ce dernier. Le Compagnon est découpé en 7 grands chapitres selon une approche par région à l'identique du déroulé de l'Atlas et propose des guides d'étude de : Tête et cou Dos et moelle spinale Thorax Abdomen Pelvis et périnée Membre supérieur Membre inférieur Cet ouvrage est indispensable pour parfaire son apprentissage de l'anatomie. Il propose pour chaque chapitre : les objectifs de l'étude les notions importantes des encadrés et tableaux des points de corrélations cliniques et des aide-mémoire s'appuyant sur des moyens mnémotechniques (adaptés en français).