Ender Geister Tome 4

Alors que la vérité se fait sur la rencontre entre le monstre et Akira, l'exorciste fan de cinéma, l'ordre d'assassiner ce dernier se propage au monde entier. Partout, les plus aguerris des tueurs se préparent à partir pour le Japon. La bataille qui opposera les plus talentueux des exorcistes aux meilleurs des assassins est sur le point de commencer !