Tainted Hearts - tome 1

Elève à la section danse de la Juilliard School, un prestigieux conservatoire situé à New York, Ally Owen compte bien atteindre son plus grand objectif : réussir le concours d'entrée pour intégrer le corps de ballet de l'Opéra de Paris. Ambitieuse et motivée, elle veut mettre toutes les chances de son côté pour réaliser ce rêve qui la berce depuis l'enfance. Enfin ça, c'était avant de croiser la route du célèbre groupe de rock, les Chainless. Le quotidien d'Ally bascule quand elle s'attire les foudres du chanteur principal, Chester Hanson : un homme à l'allure aussi froide que tranchante. Connu des médias pour ses nombreuses dérives, le rockeur incarne un monde sans codes. Un univers aux antipodes de celui de la danseuse qui, elle, doit se plier à la discipline la plus stricte. Tout les oppose. Et pourtant, ils vont entamer ensemble un jeu dangereux, initié par Chester. Chantage, manipulation, provocation, haine... jusqu'où mènera cette collision de deux coeurs écorchés ?