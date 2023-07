Sam le pompier - Randonnée mouvementée (broché)

Aujourd'hui, les Petits Explorateurs de Pontypandy partent en randonnée avec Tristan, Martin et Tom. Les trois amis leur réservent une belle surprise : construire un ours en branchage géant ! Mais au moment de prendre leur oeuvre en photo, Tom perd l'équilibre, renverse la statue et met le feu... Vite ! Il faut prévenir les pompiers !