Héros et héroïnes de la mythologie grecque

Les héros et héroïnes grecs se distinguent des autres mortels en accomplissant des exploits grâce à leur force, leur bravoure ou leur intelligence. Ecoutez-les vous raconter leurs incroyables destins. Jason, Thésée, Hélène, Achille et Atalante. Découvrez les plus grandes figures de la mythologie grecque racontées par Françoise Rachmuhl.