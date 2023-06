Portraits et scènes de vie en voyage

Dessiner des personnages et des scènes de vie, le rêve de tous les amateurs de carnet de voyage ! Dans ce troisième livre, Renata Lahalle (@renata. coach. dessin sur Instagram) propose une méthode simple et progressive pour dessiner des silhouettes, des portraits, des scènes de vie avec de nombreuses idées de mise en page pour composer un carnet de voyage très original ! Des pas à pas, des exercices ludiques permettent de se lancer sans difficulté. Ils sont complétés de vidéos démos et d'autres exemples sur son blog lesimages2renata, spécialement conçus pour les acheteurs de son livre. Renata Lahalle est reconnue pour sa créativité et ses idées pour apprendre à dessiner facilement ! Elle est suivie par une large communauté de fans sur Instagram et sur son blog avec qui elle échange tous les jours conseils et inspirations. Elle utilise toutes sortes de techniques, aquarelle, crayon bic, crayons aquarellables... et défend l'idée que tout le monde peut dessiner ! Elle a déjà publié chez Hachette Tourisme : - Dessiner un carnet de voyage : les techniques de base pour apprendre à dessiner. - Dessiner la France : des pas à pas et de nombreuses idées pour réaliser tout type de paysages, avec des exemples de lieux en France. Ce troisième opus complète donc cette série avec le sujet très prisé des personnages !