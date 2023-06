Alpha Flight L'intégrale : 1985

De nouveaux défis attendent Alpha Flight et leur nouvelle recrue Talisman, la fille de Shaman. Mais le plus grand danger vient de leurs propres rangs, car un membre éminent de l'équipe s'avère être un des Grands Monstres que Harfang est chargée de détruire ! Quant à Heather Hudson, qui tente de reprendre le commandement de l'équipe, elle est confrontée au spectre de Guardian, son mari décédé. Mais James Hudson est-il vraiment mort ? Dernier tome des aventures d'Alpha Flight imaginées par John Byrne (Fantastic Four) ! L'auteur-dessinateur boucle toutes les intrigues tissées jusque-là et passe la main à Bill Mantlo dont nous espérons pouvoir vous proposer prochainement les épisodes. Cet album ne manque en tout cas pas de chocs en tous genres, avec la visite de Hulk et du Beyonder !