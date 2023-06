J'ai tué Zoé Spanos

Quand Anna est embauchée pour l'été comme babysitter dans les Hamptons, elle décide d'en profiter pour tirer un trait sur la vie malsaine qu'elle menait à Brooklyn, l'alcool, les soirées. Elle souhaite juste reprendre une vie normale et passer inaperçue. C'est peine perdue : elle ressemble étrangement à Zoé Spanos, une jeune fille à peine plus âgée qu'elle, dont la disparition, 6 mois auparavant, a plongé le voisinage dans l'effroi. Au fil des jours, Anna découvre des lieux et des personnes qui lui rappellent confusément des bribes de souvenirs. Est-il possible qu'elle soit déjà venue ? QU'elle ait déjà rencontré cette Zoé, à qui elle semble de plus en plus liée ?