Golden Guy Tome 6

Les différents indices laissés par Isao Osaragi mènent Gai au bar Night-Night. Celui-ci tombe nez à nez sur Marina... en compagnie d'Akane et confirme l'existence du trésor des Tokugawa. Une lutte acharnée entre les deux yakuzas commence alors, et Marina se retrouve grièvement blessée, pendant qu'Akane prend la fuite avec le butin. Gai réussira-t-il à sauver sa bien-aimée ? Partez à la découverte de nouveaux mystères dans cette deuxième partie de Golden Guy ! Désir, violence et complot sont les maîtres-mots de cette série de Jun Watanabe (Montage, Malédiction finale).