Sengoku - Chronique d'une ère guerrière Tome 2

Japon, époque Sengoku, période de guerres successives où la cruauté et la famine font des ravages. Tamonmaru, jeune orphelin, rêve de créer un pays où le vol ne sera plus une nécessité, mais il disparaît aux prémices de sa grande oeuvre, victime de chasseurs de brigands. Kuhé, Jinsuke et Hinata, seuls survivants du clan Matsunaga créé par Tamonmaru, héritent de sa volonté. Ils trouvent refuges dans un temple qui semble être un véritable havre de paix. Malheureusement, les troubles de la guerre ne sont jamais loin et en ces temps tumultueux, il ne faut faire confiance à personne.