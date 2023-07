Le guide officiel du XV de France

Ce manuel du parfait supporter, illustré de très nombreuses photos, réunit toutes les infos pratiques du plus grand événement sportif de l'année 2023 : équipes engagées, chances et enjeux de chacune, joueurs clés, sélection. neurs, stades, techniques de jeu, déroulement de la compétition... Et en bonus : un tableau à remplir pour faire ses pronostics et noter les résultats !