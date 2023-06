Renseignement et sécurité. 3e édition

Qu'est-ce que le renseignement ? En quoi diffère-t-il de l'espionnage ? Qui prend les décisions dans les services secrets ? Comment sont menées les opérations spéciales ? L'étude du renseignement permet d'aborder ces questions et de s'interroger sur les modalités de son contrôle et de son influence sur la politique étrangère des Etats. Cette nouvelle édition est enrichie d'un chapitre dédié aux transformations de l'information et au cyber et d'études de cas portant sur des thématiques actuelles : renseignement des entités non étatiques, services secrets américains sous la présidence Trump, droit du renseignement en France, etc. Une introduction sans équivalent à un sujet désormais central des études de sécurité. Cet ouvrage a reçu le Grand Prix "oeuvre de création-mention essai" 2020 de l'Académie du Renseignement.