L'économie métropolitaine ordinaire. Invisible, oubliée, essentielle

A peine dix ans après leur création, les métropoles sont aujourd'hui questionnées sur leur habitabilité. Ce n'est plus seulement leur compétitivité qui est en jeu, mais également leur désirabilité et leur durabilité face aux crises écologiques. Ces enjeux exigent de revoir nos modèles et nos outils d'analyse, y compris dans le champ de l'économie : circulaire, collaborative, solidaire, sobre, décarbonée, l'économie doit se réinventer. Cet ouvrage propose une grille de lecture de l'économie des métropoles françaises, loin des activités habituellement mises en avant (secteurs cognitifs, de production et d'exportation) en se concentrant sur les métiers "ordinaires" et sur les travailleurs essentiels qui assurent dans l'ombre le fonctionnement de nos territoires. Cette "économie métropolitaine ordinaire" (EMO) regroupe l'ensemble des activités qui fournissent biens et services aux autres entreprises. Indispensable pour engager une dynamique de transition, elle reste pourtant invisibilisée par la statistique et oubliée de nos politiques publiques. Ce travail vise à en révéler les enjeux et les besoins, afin de comprendre sa capacité de résilience et d'adaptation face aux grands défis socio-écologiques de notre temps. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".