Maths Tle générale (spécialité) - Prépabac Réussir l'examen - Bac 2024. nouveau programme de Terminale

Un ouvrage complet, clair et pratique pour réviser l'épreuve de spécialité de Maths et vous préparer au Grand Oral. Avec des fiches de cours, des méthodes et de nombreux sujets de bac corrigés. Tout le programme de l'épreuve écrite du bac en 13 chapitres Chaque chapitre comprend : 1. un test d'évaluation pour faire le point sur ses connaissances 2. des fiches de cours et de méthode 3. une carte mentale récapitulative 4. des sujets de bac de différents niveaux (" Objectif bac " /" Objectif mention ") 5. des corrigés détaillés et commentés Une préparation au Grand Oral - Des conseils pour choisir votre question en Maths - Les méthodes pour construire l'exposé et réussir la soutenance le jour J - Une simulation d'oral sur une question issue du programme de Maths. Inclus : 10 vidéos immédiatement accessibles via un QR code Des vidéos de révision pour mémoriser des notions clés du programme Gratuit, avec l'achat du livre : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) - Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de Tle, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés - Des conseils pour bien s'orienter