L'incroyable évasion de Marguerite Chèvrefeuille

Marguerite, 92 ans, dépérit dans sa maison de retraite parisienne. Un jour, une rencontre intergénérationnelle avec des écoliers s'organise. Marguerite se rapproche d'Ilyès et Eglantine : entre la vieille dame rebelle et sarcastique et les deux enfants cabossés par la vie, le courant passe ! Au point que ces derniers vont proposer à Marguerite de réaliser son voeu le plus cher : retourner dans sa véritable maison. Mais rien ne va pas se passer comme prévu, et l'improbable trio se retrouve par erreur... en Bretagne !