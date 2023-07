Géographie de la France. 2e édition

La géographie de la France évolue rapidement et son approche est sans cesse renouvelée. L'objectif de cet ouvrage est de saisir l'ensemble de ces évolutions et d'acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre les principales problématiques actuelles. Il s'organise en trois temps forts : - INTRODUCTION : questions essentielles, objectifs de connaissance par chapitre, lectures indispensables et notions clés à maîtriser. - COURS : savoirs fondamentaux assortis d'exemples localisés, de définitions et de focus thématiques, d'une page d'entraînement et d'une étude de cas mobilisant des documents géographiques. - METHODES : méthodologie détaillée de chaque type d'exercice, avec une application commentée en lien avec un chapitre du cours.