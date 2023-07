Les grands maîtres de la Renaissance

Léonard de Vinci, Botticelli, Bellini, Michel Ange, Raphaël... ces artistes de la Renaissance ont bouleversé l'histoire de l'art : de la représentation à la perspective en passant par la couleur, ils ont laissé un héritage artistique et culturel immense dont s'inspirèrent les plus grands peintres des mouvements modernes. Très illustré, cet album présente les artistes majeurs de ce mouvement essentiel ainsi que leurs oeuvres les plus importantes.