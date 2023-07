Love like a movie

C'est décidé, Adèle en a marre. Marre des hommes qui s'intéressent à elle uniquement parce que les femmes grosses les excitent, mais qui refusent de l'aimer au grand jour. Un matin, elle tombe nez à nez avec Ben, le voisin de sa nouvelle patiente et surtout un bel homme au regard sombre qui lui plaît aussitôt. Gentil, attentionné, terriblement sexy : Ben a tout de l'homme idéal, même s'il reste particulièrement secret sur sa vie privée. Mais tout bascule lorsqu'Adèle réalise qu'il s'agit de Ben Simonin, un acteur en vogue que tout le monde s'arrache ! Elle n'est pas sûre de pouvoir supporter le train de vie d'un acteur dont la presse people suit les moindres faits et gestes. Ben n'est certainement pas l'homme fait pour elle, alors pourquoi lorsqu'elle est à ses côtés, cela ressemble à la plus belle chose qui lui soit arrivée ?