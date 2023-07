Objectif CRPE 2024 - 2025 - Français - La leçon - épreuve orale d'admission

Tout pour préparer et réussir le CRPE ! Conçu pour les étudiants en Master MEEF, les candidats libres et en formation privée, cet ouvrage propose une préparation complète et efficace à l'épreuve orale de leçon de Français : - Toutes les informations essentielles pour comprendre les enjeux du nouveau concours et de la nouvelle épreuve de leçon de Français - Les finalités de l'enseignement du Français à l'école : l'évolution de l'enseignement, les programmes et leurs enjeux, le fonctionnement des élèves - Les connaissances didactiques et pédagogiques : l'organisation des apprentissages, la conception d'une séance dans tous les domaines (l'oral, la lecture, l'écriture, l'étude de la langue, la littérature) - 160 QCM pour vous tester au cours de vos révisions - 13 sujets complets corrigés, détaillant les choix didactiques et pédagogiques retenus, accompagnés de nombreux exemples de questions-réponses portant sur le dossier, la séance proposée...