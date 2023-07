Objectif CRPE 2024 - 2025 - Maths - épreuve écrite d'admissibilité

Tout pour préparer et réussir le CRPE ! Conçu pour les étudiants en Master MEEF, les candidats libres et en formation privée, cet ouvrage propose une préparation complète et efficace à l'épreuve d'admissibilité de Maths du CRPE : Le descriptif du nouveau concours et de l'épreuve de Maths enrichi de conseils15 chapitres pour réviser tout le programmeUne structure progressive dans chaque chapitre : rappels de cours accompagnés de nombreux exemples ; les méthodes essentielles expliquées sous la forme d'exercices modèles corrigés et commentés ; QCM d'auto-évaluation ; des exercices d'échauffement suivis d'exercices du concours et de leurs corrigésDes annales corrigéesDes tutos pratiques sur les applications à connaître : Scratch, tableur, calculatrices, logiciel de géométrie dynamique OFFERT ! Un guide d'accompagnement pour optimiser votre préparation et mettre toutes les chances de votre côté