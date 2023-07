Objectif BAC 2024 - Term STI2D Toutes les matières

Retrouvez, dans cet ouvrage : Tous les enseignements spécifiques inclus ! Architecture et Construction (AC), Energie et Environnement (EE), Innovation Technologique et Eco-conception (ITEC), Systèmes d'Information et Numérique (SIN)Le GRAND ORAL expliqué, des conseils pour réussir l'épreuve et des questions types pour s'entraîner. Et tout pour préparer vos contrôles, réviser et réussir votre bac : Tous les résumés de cours, pour mémoriser l'essentiel. Des exercices types en Maths et en Physique Chimie, avec leurs corrigés pour acquérir les bonnes méthodes. Les descriptifs des épreuves et des conseils pour réussir.