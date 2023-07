Miraculous - Mon cahier effaçable - J'écris les lettres minuscules

Apprends à écrire les lettres minuscules autour des personnages de Miraculous ! - Suis la lettre avec ton doigt - Repasse ensuite sur la lettre en pointillé. Efface et recommence autant de fois que tu veux - Avec ton feutre, repasse sur la lettre dans le sens indiquéEN PLUS ! Un feutre et sa petite éponge pour écrire, effacer et recommencer autant de fois que l'on veut.