Cahier de lecture avec Sami et Julie

Des exercices progressifs et variés pour un apprentissage réussi de la lecture. Chaque page, consacrée à l'apprentissage d'un son, propose des exercices : - de reconnaissance du son étudié et du graphisme associé à ce son ; - de lecture de la lettre isolée, de syllabes, de mots, puis de phrases simples. En fin de cahier, des exercices traitent des confusions et des inversions les plus courantes (p-b, f-v, ou-on...).