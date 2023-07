Sami et Julie J'apprends l'alphabet Dès 3 ans

Une méthode très progressive, conçue par un auteur orthophoniste, pour bien préparer votre enfant à la lecture ! Chaque page est consacrée à une lettre de l'alphabet, avec : - la lettre, accompagnée d'un mot-clé et d'un dessin illustrant la forme de la bouche pour aider l'enfant à reproduire le bruit de la lettre ; - une jolie illustration dans laquelle l'enfant s'amusera à retrouver des mots contenant le son de la lettre étudiée ; - les 3 graphies de la lettre (majuscule bâton, minuscule d'imprimerie, minuscule cursive) étudiées à l'école ; - 3 exercices (dont un avec autocollant) pour s'entraîner à reconnaître le graphisme de la lettre et à bien la prononcer dans des mots courants. En fin d'ouvrage, 3 pages thématiques permettent à l'enfant d'enrichir son vocabulaire et de vérifier la bonne acquisition visuelle et auditive des 26 lettres de l'alphabet.