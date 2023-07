Les optimistes meurent en premier

Depuis la tragédie qui a anéanti sa famille, Pétula De Wilde, seize ans, a développé de nombreuses phobies. La voilà coincée entre ses parents accablés par le chagrin et une ex-meilleure amie qui ne lui adresse plus la parole. Pessimiste, elle estime qu'une très grande prudence et une hygiène extrême lui permettront de parer à la moindre catastrophe. Mais est-ce bien réaliste ? ... Au lycée, contrainte et forcée, elle fait partie d'un cours qu'elle surnomme Travaux manuels pour les fous. Les adolescents "à problèmes" qui y assistent se supportent tout juste. Jusqu'à ce que "l'Homme bionique" fasse son apparition. Le mystérieux Jacob, amputé d'un avant-bras à la suite d'un accident, passionné par le cinéma et aussi rentre-dedans que sarcastique, rejoint le groupe ; malgré ses réticences, l'adolescente a du mal à résister à son charme. Elle revit et en oublie ses phobies. Mais il se pourrait que Jacob, lui aussi, cache un secret trop lourd à porter...