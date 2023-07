Maximes et Réflexions

Ce recueil d'aphorismes est une des dernières oeuvres de Goethe à la fin de sa vie. Les thèmes abordés sont très divers et témoignent de la vision profonde de ce grand penseur. L'ouvrage peut être lu en piochant au hasard une page et une strophe, comme une pensée saisie au fil du temps. Romancier, dramaturge, poète, scientifique, théoricien de l'art et homme d'Etat de la ville libre de Francfort, Johann Wolfgang von Goethe est né le 28 août 1749 à Francfort et meurt le 22 mars 1832 à Weimar. Il est notamment célèbre pour ses oeuvres " Faust " et " Le Roi des Aulnes ".