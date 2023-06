To Your Eternity Tome 19

Imm et ses compagnons sont venus à bout du knocker Mizuha et ont finalement réussi à repousser le faux Imm qui se trouvait au sein de l'école. La véritable Mizuha est de retour et la vie a pu reprendre son cours. Néanmoins, de nombreux problèmes subsistent : Yûki porte en lui l'un des nombreux knockers qui infestent toujours le monde, Satoru va bientôt perdre ses pouvoirs d'observateur... Alors, quelle vie mener, désormais ?