Petit Futé Guide Charente-Maritime. Edition 2023

En Charente-Maritime : de plages en ports, de marais salants en fortifications côtières, de Claires ostréicoles en vignoble, de circuits romans en lacs bleus, le département vous invite à voyager. Premier département touristique de la façade atlantique, Fort Boyard, les Francofolies de la Rochelle, le Grand Pavois et les plus grands rendez-vous marins au monde, les académies musicales de Saintes conjuguent au quotidien le patrimoine et la vitalité de la Charente-Maritime.