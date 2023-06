Dieux et déesses de la mythologie grecque

Tour à tour rivaux ou alliés, les dieux et déesses de l'Olympe forment une famille agitée que Zeus a parfois du mal à apaiser. Ecoutez-les vous livrer leurs secrets, même les plus incroyables... Zeus, Héra, Poséidon, Déméter, Athéna, Arès, Aphrodite, Héphaïstos, Hermès, Artémis, Apollon et Dionysos. Découvrez les plus grandes figures de la mythologie grecque racontées par Françoise Rachmuhl.