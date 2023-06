Paris. Une collection d'images de créateurs parisiens à colorier

Bienvenue dans le Paris de Zoé de Las Cases ? ! Monuments emblématiques, cafés, boutiques et grands magasins, scènes de rue et belles avenues. En 100 illustrations, la capitale la plus féerique du monde se met en scène. Classique, romantique, insolite, branchée... Faites vibrer Paris de couleurs ! Un recueil de motifs et d'inspiration ! Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer.