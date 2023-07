L'amour d'un enfant. Le bébé inespéré ; Cow-boy et papa ; L'enfant du milliardaire

Le bébé inespéré, Laurie Paige Comment fonder une famille quand on attend toujours l'homme idéal ? Marisa décide qu'elle a assez patienté et recourt à l'insémination artificielle pour avoir le bébé dont elle rêve. Mais voilà, quelques mois plus tard, elle tombe sous le charme de Jordan lors d'un festival. Que faire ? Révéler à l'homme dont elle est amoureuse son secret, ou lui cacher une vérité qu'il ne tardera pas à découvrir... ? Cow-boy et papa, Ann Major Enceinte d'un homme qui a trahi sa confiance, Felicity a fui Washington - et ce milieu huppé où son état ferait scandale -, pour Whitehorn dans le Montana. Mais dès son arrivée elle doit affronter l'hostilité de Kirk Conroy, le contremaître du ranch où elle séjourne. Un cow-boy très troublant... L'enfant du milliardaire, Leanne Banks De son aventure passionnée avec Garrett, Haley a eu un enfant ... mais Garrett s'est volatilisé et ignore qu'il est père. Jusqu'à ce que le destin fasse de nouveau se croiser leurs routes, quatre plus tard... Romans réédités