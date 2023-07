Entre tes mains ; Une rencontre explosive

Entre tes mains, Amy Ruttan Charlotte est prête à tout pour aider sa meilleure amie, et sauver le bébé qu'elle attend. Même si cela implique de faire appel à son ex-fiancé, le Dr Quinn Devlyn. N'est-il pas le meilleur chirurgien néonatal qu'elle connaisse ? Sauf que, en revoyant Quinn, Charlotte comprend immédiatement qu'elle l'aime toujours. A présent, elle a non seulement placé la vie de ce petit être entre les mains de cet homme, mais aussi son propre coeur... Une rencontre explosive, Lucy Ryder Paige enrage. La voilà à moitié nue sur le pas de sa porte au beau milieu de la nuit ! Tout cela à cause de l'homme qu'elle vient d'assommer et qui - loin d'être un cambrioleur comme elle l'avait cru - n'est autre que le Dr Tyler Reese, son nouveau propriétaire ! Pire encore, au lieu de s'excuser de lui avoir fait peur, il la couve d'un regard brûlant de désir... Romans réédités