Capturée par un Highlander

Série "Alliances dans les Highlands" - Tome 3/3 Au coeur de l'Ecosse sauvage, les jeux de pouvoir se succèdent... et les passions font rage. Ecosse, XIVe siècle Dans une Ecosse déchirée par les guerres de clans, Calum est prêt à prendre en main son destin. Nouveau laird du clan Campbell, il doit rétablir la paix dont est privé son peuple qui meurt à petit feu, exilé en Irlande. Afin de récupérer ses terres en Ecosse, une seule solution : enlever la soeur de son plus grand ennemi pour faire pression sur lui. Sa mission accomplie, Calum déchante cependant. Alors qu'il imaginait sa prisonnière comme étant une frêle créature sans défense, elle se révèle courageuse, intelligente, et belle à se damner ! Or, il le sait, Elspeth appartient à la famille rivale de la sienne, et il lui est impossible de céder au désir qu'elle lui inspire...