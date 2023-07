Romance au bureau. Séduisante proposition ; Le choix du Dr Sarah Franklyn ; Captive de son désir

Séduisante proposition, Melissa McClone Cinq ans plus tôt, Chaney a décliné une aventure avec Drake, son patron si charismatique et sexy. Depuis, elle ne l'a jamais revu... Jusqu'au jour où elle le retrouve sur le tournage d'une émission qu'elle coproduit. Et s'aperçoit, affolée, qu'il lui fait toujours autant d'effet. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire : surmonter cette dangereuse attirance et s'en tenir avec Drake à des relations strictement professionnelles... Le choix du Dr Sarah Franklyn, Joanna Neil Malgré l'opportunité que représente le poste qu'on lui propose aux urgences, Sarah se questionne : sera-elle capable de travailler sous les ordres du Dr Benson ? Il n'est autre que l'homme qui lui a brisé le coeur, dix ans plus tôt ! Pourtant, elle finit par accepter le postes. Mais en revoyant James, elle ressent un tel bouleversement qu'elle doit bien vite se rendre à l'évidence : elle l'aime toujours... Captive de son désir, Barbara Dunlop Tasha a toujours aimé la mer et les bateaux. Alors travailler sur le yacht de Matt Emerson était un rêve. Un rêve mis en péril le jour où elle accepte d'accompagner le séduisant homme d'affaires à un bal. Dès lors, les règles s'abattent, le désir se fait brûlant. Et, contre toute raison, Tasha s'abandonne à l'ivresse d'une nuit torride, entre les bras de son patron... Romans réédités