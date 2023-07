Cette nuit avec toi ; L'enfant sur la photo

Série "Célibataires et gardes du corps" - Tome 1 & 2 / 4 Armés pour le danger, domptés par l'amour... Cette nuit avec toi, Lisa Childs Bad boy un jour, bad boy toujours... En apprenant que Garek, avec qui elle a mené plusieurs missions par le passé, va protéger la fille d'un dangereux criminel, Candace n'est pas surprise. Pourtant, repoussant la pointe de jalousie qui vient de s'insinuer en elle, elle sent son coeur se serrer tandis qu'un souvenir lui revient en mémoire : celui d'une nuit... L'enfant sur la photo, Lisa Childs La photo a été prise par la fenêtre. Bouleversé, Milek reconnaît Amber, la femme qu'il a quittée cinq ans plus tôt, et Michael, son petit garçon, né après la rupture... Ainsi ce qu'on lui a dit est vrai : Amber et Michael sont vivants, et l'accident de voiture dont ils ont soi-disant été victimes n'était qu'une mise en scène... Romans réédités