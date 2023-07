Le retour du colonel Grey ; Le belle des pyramides

Le retour du colonel Grey, Helen Dickson Angleterre, XVIIe siècle Arabella peine à en croire ses yeux. C'est bien Edward Grey, l'homme à qui elle était promise et qui lui a préféré une autre, qui se présente aujourd'hui chez elle. Veuf comme elle, il a lui aussi souffert de la guerre civile qui déchire le royaume. La déroute de l'armée royaliste a fait de lui un fugitif, et il craint pour la sécurité de son jeune fils. Sans égard pour ses sentiments, il lui confie l'enfant et lui demande de le faire passer pour sien. Arabella a beau être outrée, elle ne peut refuser de protéger un enfant. Même si celui-ci lui rappelle cruellement l'homme qui, malgré elle, fait toujours battre son coeur... La belle des pyramides, Greta Gilbert Egypte antique Tahar n'en croit pas sa chance. Alors que son clan d'adoption attaquait le chantier d'une pyramide, il a pu capturer une belle Egyptienne, déguisée en ouvrier. Avec le prix qu'il en retirera, il pourra s'acheter un bateau et rentrer sur les terres de son enfance, loin de la chaleur de l'Orient. Encore faudrait-il pour cela pouvoir maîtriser cette diablesse, dont les yeux frondeurs expriment une soif de liberté qu'il connaît mieux que personne. Mais surtout, il doit dominer cet instinct possessif qui l'a envahi, et menace ses projets... Romans réédités