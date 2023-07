Le mystérieux Dr Blackman ; L'amour au bout du monde

Le mystérieux Dr Blackman, Tina Beckett Kate ne se reconnaît pas : comment a-t-elle pu succomber à la passion entre les bras du Dr Luke Blackman - sur leur lieu de travail de surcroît ? Une seule explication : le mystère et la séduction que dégage cet homme la rendent folle... de désir. Sauf que, depuis cette étreinte passionnée, Luke fait tout pour l'éviter et refuse de lui parler. Comme s'il cachait un secret... L'amour au bout du monde, Joanna Neil Eprouvée par son rythme de travail effréné aux urgences, Alyssa a décidé de s'accorder une pause ; on vient justement de lui proposer d'être consultante médicale sur un tournage, situé aux Bahamas ! Mais, bien loin de l'hôtel de rêve auquel elle s'attendait, elle se retrouve à devoir cohabiter avec un certain Connor Blakeley, qui se montre d'emblée odieux à son égard. Une situation d'autant plus troublante qu'Alyssa est irrésistiblement attirée par lui... Romans réédités