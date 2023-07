Understanding the World. The Atlas of Infographics

Saisissant par sa taille, sa diversité et ses détails, le monde ne cesse de déciller nos yeux et d'exciter notre curiosité. Depuis les plus anciennes peintures rupestres, les êtres humains considèrent cette Terre comme leur demeure et cherchent à la comprendre. Cet atlas visuel de grande envergure présente les façons les plus passionnantes, créatives et inspirantes d'expliquer le monde à travers l'infographie. Divisé en cinq chapitres, il couvre environnement, technologie, économie, société et culture, pour traduire une partie des aspects les plus complexes de notre monde sous une forme visuelle accessible. Avec plus de 280 graphiques, reproduits en grand format, dont sept dépliants, ce recueil se concentre avant tout sur le début du XXIe siècle, mais inclut aussi des chefs-d'oeuvre plus anciens qui mettent notre situation actuelle en perspective. Nigel Holmes présente l'ouvrage avec un graphisme de son cru, spécialement conçu pour l'occasion, tandis que Sandra Rendgen livre un essai historique illustré qui retrace la manière dont le monde a été étudié et interprété au fil des siècles. Avec ses graphismes d'information issus de Fortune, National Geographic et The Guardian, entre autres références, ce livre n'est pas seulement une vitrine où s'expose la crème de l'infographie, cette branche particulière du design, mais aussi un fascinant condensé de nos cadre et mode de vie.