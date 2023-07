Cambo # 23. Pressions sur le littoral

Touristiques, immobilières, environnementales... Les pressions qui s'exercent sur le littoral sont multiples, en Nouvelle-Aquitaine comme ailleurs. Si la mer a toujours inspiré l'imaginaire des écrivains, peintres et autres artistes, le littoral, quant à lui, a longtemps été délaissé car considéré comme hostile et malsain. Apprivoisé à partir de la fi n du XIXe siècle, il attire désormais massivement, tant il semble incarner un cadre de vie idéal pour télétravailleurs et retraités ; tant il constitue un lieu d'évasion, le temps d'un week-end ou de quelques jours, pour urbains en mal d'horizons. Cette attractivité a fragilisé nos façades maritimes : recul du trait du côte, difficultés à s'y loger, sur fréquentation saisonnière et congestion automobile... Les pouvoirs publics sont au pied du mur : il s'agit de résoudre la difficile équation du maintien des activités humaines et de l'indispensable préservation de ces espaces toujours plus convoités. Géographes, juristes, sociologues et économistes abordent toutes ces questions dans ce dossier...