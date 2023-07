Son voeu le plus cher ; Le contrat d'amour ; Une famille à chérir

Son voeu le plus cher, Myrna Mackenzie Récemment arrivée dans la petite ville de Renewal, Victoria se désespère d'être célibataire et sans enfant. Et alors qu'elle est secrètement tombée amoureuse du beau Caleb, brillant journaliste, elle décide de tenter le tout pour le tout en lui faisant une audacieuse proposition : devenir le père de son enfant... Le contrat d'amour, Cathie Linz Lorsque sa voisine insiste pour lui présenter son petit-fils, Chloé comprend immédiatement le but de la manoeuvre : la marier. Agacée, la jeune femme décide de décourager son prétendant. Mais Steve devine très vite son stratagème et lui propose un pacte : pour ne pas contrarier la vieille dame, ils feront semblant d'être amoureux... Une famille à chérir, Judy Christenberry Le jour où Maggie arrive chez lui afin d'y devenir gouvernante, Hank croit à une erreur : il cherchait une personne d'une cinquantaine d'années... Rien à voir avec la jeune femme qui se présente avec son petit garçon de quatre ans ! D'abord hostile, il est pourtant bien obligé de se rendre à l'évidence : leur présence fait un bien fou à son père. Et lui-même a déjà bien du mal à résister au vent de bonheur qu'ils font souffler sur la maison... Romans réédités